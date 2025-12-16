Різдвяне перемир’я - Жорін оцінив ідею

Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу, полковник ЗСУ Максим Жорін скептично оцінив ідею так званого "різдвяного" або іншого короткострокового перемир’я. За його словами, у реальних умовах війни такі паузи не мають сенсу.

Про це Жорін написав у Telegram у вівторок, 16 грудня.

Пос Жоріна. Фото: скриншот

Жорін про короткострокові перемир’я

"Погодитись для нас — це суто політичний крок. Навіть здивований, що РФ відмовилась, вони люблять такі історії", — написав він.

Полковник ЗСУ додав, що такі ідеї ніколи б не працювали.

"Це ніколи ще не працювало. Не памʼятаю жодного "святкового перемирʼя", якого б пі**ри дотримувались, бо не існує жодної справжньої системи контролю за цим", — пояснив Жорін.

Окремо заступник командира Третього армійського корпусу висловив сумніви й щодо перспектив довгострокового припинення вогню.

"Головне питання — хто і як буде його контролювати, та якими будуть наслідки за порушення", — повідомив він.

