Военные рассказали, как оккупанты штурмуют Покровск

Военный и журналистка. Фото: скриншот из видео

Украинская журналистка Рамина Эсхакзай побывала в городе Покровск Донецкой области, который расположен всего в двух километрах от "серой зоны". Там она пообщалась с военными, которые находятся на направлении.

Об этом говорится в выпуске на Youtube-канале RAMINA.

Читайте также:

Штурмы Покровска

По словам "Пташки", есть впечатление, что войска РФ пытаются захватить как можно больше территорий и в какой-то момент начались активные штурмовые действия. Для этого враг меняет тактику: пробует штурмовать на мотоциклах и тяжелой технике.

"Делают все возможное и невозможное, нащупывают слабые места, давят и количеством, и качеством, техникой, оружием и людьми. Такого даже в фильмах не снимали. Сложная ситуация, активная фаза, которой очень давно не было", — сказала она.

А военнослужащий 25-й ОПДБр "Вітер" о враге считает, что российским военным даже не говорят о том, что они идут штурмовать. Зато их уверяют, что "там свои, поэтому идите туда".

"Они не понимают, что там проходит линия и стоят наши подразделения, и просто движутся с оружием и рюкзаками", — отметил воин.

В то же время командир отделения беспилотных авиационных комплексов 38-й ОБрМП "Стамбул" заявил, что ВСУ "разносят" оккупантов дронами. Их загоняют большое количество на мясные штурмы и ни разу они не выходили обратно.

"Мы разносим их всеми дронами, что у нас есть, и если бы этих дронов не было — это бы стало большой проблемой", — заметил он.

Ранее военный "Кондор" рассказал, что значительная часть из людей, которые попадают к нему в батальон, — мужчины почтенного возраста.

А военная Екатерина Полищук "Пташка" заявила о пренебрежении жизнями бойцов в украинской армии.