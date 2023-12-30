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Не все будут воевать в случае призыва в армию, — боец 3 ОШБр

30 декабря 2023 17:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Не все будут воевать в случае призыва в армию, — боец 3 ОШБр
Комбат Первого штурмового батальона 3 ОШБр Петр Горбатенко. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Командир 3- Отдельного Штурмового Батальона Петр Горбатенко, известный как "Ролло" подчеркнул важность качественной подготовки для повышения уверенности мобилизованных украинских военнослужащих на поле боя. Он отметил, что не все призванные в армию будут участвовать в боевых действиях, ведь существуют и подразделения технической поддержки.

Об этом Горбатенко сообщил в интервью "Украинской правде".

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"Каждый человек имеет значение. Бригада это как большой механизм, где успех зависит от работы каждого", — сказал Горбатенко.

"Ролло" также упомянул, что в их батальоне есть мобилизованные, которые выполняют боевые задачи.

"Людей мобилизовали не по их воле, но они получили необходимые навыки и уверенность. В хорошем коллективе люди адаптируются и достигают его уровня. Я верю в систему, а не в отдельных индивидов", — заявил он.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал недавний законопроект №10378 об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Он заявил, что документ содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Также мы писали, что по словам Президента Украины Владимира Зеленского, законопроект должен обсуждаться так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, мотивы тех или иных правил и условий, которые предлагают нардепы, и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в силах обороны".

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