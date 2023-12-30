Не всі воюватимуть у разі призову до армії, — боєць 3 ОШБр

Комбат Першого штурмового батальйону 3 ОШБр Петро Горбатенко. Фото: скриншот

Командир 3-окремого Штурмового Батальйону Петро Горбатенко, відомий як "Ролло", наголосив на важливості якісної підготовки для підвищення впевненості мобілізованих українських військовослужбовців на полі бою. Він зазначив, що не всі покликані до армії братимуть участь у бойових діях, адже існують і підрозділи технічної підтримки.

Про це Горбатенко повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

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"Кожна людина має значення. Бригада — це як великий механізм, де успіх залежить від роботи кожного", — сказав Горбатенко.

"Ролло" також згадав, що в їхньому батальйоні є мобілізовані, які виконують бойові завдання.

"Людей мобілізували не з їхньої волі, але вони отримали необхідні навички та впевненість. У хорошому колективі люди адаптуються і досягають його рівня. Я вірю в систему, а не в окремих індивідів", — заявив він.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував нещодавній законопроєкт №10378 щодо удосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він заявив, що документ містить норми, які суперечать Конституції України.

Також ми писали, що за словами Президента України Володимира Зеленського, законопроєкт має обговорюватися так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, мотиви тих чи інших правил та умов, які пропонують нардепи, і як вирішуються питання, які вже мають наші воїни. у силах оборони".