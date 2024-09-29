МИД Украины раскритиковало поддержку Швейцарией мирной инициативы Китая и Бразилии

Здание МИДа Украины. Фото: УНИАН

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на поддержку Швейцарией так называемой "мирной инициативы" Китая и Бразилии. Украинская сторона разочарована информацией, что власти страны поддержали "Китайско-бразильский консенсус из 6 пунктов".

Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте МИД Украины.

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Дело в том, что Консенсус не основывается на Уставе ООН, который содержит уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

В МИД подчеркнули, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах:

Во-первых, ничего об Украине без Украины.

Во-вторых, эти предложения должны основываться на Уставе ООН и включать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Дипломатическое учреждение Украины заявляет, что любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на Устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, неприемлемы. Такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия.

Напомним, в июле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находился с визитом в Китае. Он анонсировал пространные, подробные и предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру.

Народный депутат Олег Дунда заявил, что Китай не просто так пригласил Дмитрия Кулебу. Это свидетельствует о намерениях КНР найти самый быстрый путь для окончания войны в Украине, потому что он в нем заинтересован.