Швейцарія підтримала мирний план КНР та Бразилії щодо України, в якому не йдеться про територіальну цілісність

План, що не гарантує цілісність України — Швейцарія підтримала ініціативу Китаю
Швейцарія вирішила підтримати мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо України. Цю сталось навіть попри відсутність в плані прямої згадки про Статут ООН і, отже, про територіальну цілісність країни, яку атакує Росія.
Про це повідомляє місцеве видання Le Temps.
Чому швейцарці підтримали цей сумнівний план
За словами прессекретаря Федерального департаменту закордонних справ (FDFA) Ніколя Бідо, зараз важливо зупинити вогонь та вирішити конфлікт саме політичним шляхом. Саме це і пропонується у мирній ініціативі Китаю та Бразилії.
На питання журналістів щодо відсутності в мирному плані Статуту ООН щодо територіальної цілісності держав, то речник FDFA відповів, що Швейцарія у своєму погоджувальному документі нагадала про важливість Статуту ООН.
Нагадаємо, у липні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебував з візитом у Китаї. Він анонсував розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.
Народний депутат Олег Дунда заявив, що Китай не просто так запросив Дмитра Кулебу. Це свідчить про наміри КНР знайти найшвидший шлях для закінчення війни в Україні, бо він в ньому зацікавлений.
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