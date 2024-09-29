Швейцарія підтримала мирний план КНР та Бразилії щодо України, в якому не йдеться про територіальну цілісність

Швейцарський прапор в Альпах. Фото: pixels.com

Швейцарія вирішила підтримати мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо України. Цю сталось навіть попри відсутність в плані прямої згадки про Статут ООН і, отже, про територіальну цілісність країни, яку атакує Росія.

Про це повідомляє місцеве видання Le Temps.

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За словами прессекретаря Федерального департаменту закордонних справ (FDFA) Ніколя Бідо, зараз важливо зупинити вогонь та вирішити конфлікт саме політичним шляхом. Саме це і пропонується у мирній ініціативі Китаю та Бразилії.

На питання журналістів щодо відсутності в мирному плані Статуту ООН щодо територіальної цілісності держав, то речник FDFA відповів, що Швейцарія у своєму погоджувальному документі нагадала про важливість Статуту ООН.

Нагадаємо, у липні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебував з візитом у Китаї. Він анонсував розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.

Народний депутат Олег Дунда заявив, що Китай не просто так запросив Дмитра Кулебу. Це свідчить про наміри КНР знайти найшвидший шлях для закінчення війни в Україні, бо він в ньому зацікавлений.