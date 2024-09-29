Швейцария поддержала мирный план КНР и Бразилии по Украине, в котором речь не идет о территориальной целостности

Швейцарский флаг в Альпах. Фото: pixels.com

Швейцария решила поддержать мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине. Это произошло даже несмотря на отсутствие прямого упоминания в плане об Уставе ООН и, следовательно, о территориальной целостности страны, которую атакует Россия.

Об этом сообщает местное издание Le Temps .

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По словам пресс-секретаря Федерального департамента иностранных дел (FDFA) Николя Бидо, сейчас важно остановить огонь и разрешить конфликт именно политическим путем. Именно это и предлагается в мирной инициативе Китая и Бразилии.

На вопрос журналистов об отсутствии в мирном плане Устава ООН по территориальной целостности государств, спикер FDFA ответил, что Швейцария в своем согласительном документе напомнила о важности Устава ООН.

Напомним, в июле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находился с визитом в Китае. Он анонсировал пространные, подробные и предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру.

Народный депутат Олег Дунда заявил, что Китай не просто так пригласил Дмитрия Кулебу. Это свидетельствует о намерениях КНР найти самый быстрый путь для окончания войны в Украине, потому что он в нем заинтересован.