МЗС України розкритикувало підтримку Швейцарією мирної ініціативи Китаю та Бразилії

Будівля МЗС України. Фото: УНІАН

Міністерство закордонних справ України відреагувало на підтримку Швейцарією так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії. Українська сторона розчарована інформацією, щодо влада країни підтримала "Китайсько-бразильський консенсус з 6 пунктів".

Про це повідомляється в офіційній заяві на сайті МЗС України.

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Річ у тому, що "Консенсус" не ґрунтується на Статуті ООН, який містить повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

У МЗС наголосили, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах:

По-перше, нічого про Україну без України.

По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Дипломатична установа України заявляє, що будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі "мирні ініціативи" лише створюють ілюзію діалогу, в той час, як агресор продовжує свої злочинні дії.

Нагадаємо, у липні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебував з візитом у Китаї. Він анонсував розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.

Народний депутат Олег Дунда заявив, що Китай не просто так запросив Дмитра Кулебу. Це свідчить про наміри КНР знайти найшвидший шлях для закінчення війни в Україні, бо він в ньому зацікавлений.