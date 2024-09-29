МЗС України розкритикувало підтримку Швейцарією мирної ініціативи Китаю та Бразилії

Не припустимо — МЗС України критикує підтримку Швейцарією "мирного плану" КНР
Міністерство закордонних справ України відреагувало на підтримку Швейцарією так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії. Українська сторона розчарована інформацією, щодо влада країни підтримала "Китайсько-бразильський консенсус з 6 пунктів".
Про це повідомляється в офіційній заяві на сайті МЗС України.
Чому МЗС України обурене підтримкою Швейцарії плану Китаю та Бразилії
Річ у тому, що "Консенсус" не ґрунтується на Статуті ООН, який містить повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.
У МЗС наголосили, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах:
- По-перше, нічого про Україну без України.
- По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.
Дипломатична установа України заявляє, що будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі "мирні ініціативи" лише створюють ілюзію діалогу, в той час, як агресор продовжує свої злочинні дії.
Нагадаємо, у липні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебував з візитом у Китаї. Він анонсував розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.
Народний депутат Олег Дунда заявив, що Китай не просто так запросив Дмитра Кулебу. Це свідчить про наміри КНР знайти найшвидший шлях для закінчення війни в Україні, бо він в ньому зацікавлений.
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