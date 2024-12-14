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Помимо запугивания — ISW объяснил цель ударов РФ по энергетике

14 декабря 2024 08:30
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В ISW рассказали, зачем РФ нужны удары по украинской энергетике
Энергетик на разрушенном объекте. Фото: ДТЭК
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Серия ударов Российской Федерации по энергетике Украины является частью более широкой кампании, направленной на замораживание нашего государства этой зимой. Также враг пытается склонить Украину и ее союзников к принятию политических решений выгодных России.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны в субботу, 14 декабря.

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Удары по украинской энергетике

Аналитики отмечают, что государство-агрессор неоднократно атаковало инфраструктуру Украины осенью и зимой с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году. В частности, Россия провела масштабные удары по украинской инфраструктуре, а именно — 16-17 и 25-26 ноября.

Кроме того, вчера в минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар 12-13 декабря в ответ на украинский удар по Таганрогу Ростовской области, который произошел 11 декабря. Тогда украинские воины применили предоставленные Западом американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Аналитики ISW отметили, что россияне, скорее всего, планировали нанести такой удар независимо от того, как развивались бы события, и лишь удобно используют украинский удар 11 декабря для оправдания своих атак на украинскую энергетику.

Глядя на это эксперты пришли к выводу, что российские сообщения, вероятно, направлены на достижение двух целей:

  • реагировать на призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по России;
  • удары должны поддержать кампанию Кремля по рефлексивному контролю, направленную на то, чтобы вынудить западные страны принять решение об использовании Украиной оружия и предстоящих мирных переговоров, которые принесут пользу России.

Ранее мы сообщали, что вчера, 14 декабря, Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине. Оккупанты выпустили 93 ракеты и 193 беспилотника. Атаковали энергетическую инфраструктуру, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране.

Кроме того, советник по вопросам коммуникаций Президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что Россия использовала заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" для атаки по энергетике.

Украина ISW война в Украине энергетика Россия

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