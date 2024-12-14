В ISW розповіли, навіщо РФ потрібні удари по українській енергетиці

Енергетик на зруйнованому об'єкті. Фото: ДТЕК

Серія ударів Російської Федерації по енергетиці України є частиною більш ширшої кампанії, яка спрямована на заморожування нашої держави цієї зими. Також ворог намагається схилити Україну та її союзників до прийняття політичних рішень, вигідних Росії.

Про це говориться у звіті американського Інституту вивчення війни у суботу, 14 грудня.

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Удари по українській енергетиці

Аналітики зазначають, що держава-агресор неодноразово атакувала інфраструктуру України восени та взимку з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.Зокрема, Росія провела масштабні удари по українській інфраструктурі, а саме — 16-17 і 25-26 листопада.

Крім того, вчора у міноборони Росії заявили, що російські війська завдали удару 12-13 грудня у відповідь на український удар по Таганрогу Ростовської області, який стався 11 грудня. Тоді українські воїни застосували надані Заходом американські далекобійні ракети ATACMS.

Аналітики ISW зазначили, що росіяни, скоріш за все, планували завдати такого удару незалежно від того, як розвивалися б події, і лише зручно використовують український удар 11 грудня для виправдання своїх атак на українську енергетику.

Зважаючи на це, експерти дійшли висновку, що російські повідомлення, ймовірно, спрямовані на досягнення двох цілей:

реагувати на заклики російської ультранаціоналістичної спільноти до відплати за українські удари по Росії;

удари мають підтримати кампанію Кремля з рефлексивного контролю, спрямовану на те, щоб змусити західні країни ухвалити рішення щодо використання Україною наданої Заходом зброї та майбутніх мирних перемовин, які принесуть користь Росії.

Раніше ми повідомляли, що учора, 14 грудня, Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні. Окупанти випустили 93 ракети та 193 безпілотники. Атакували енергетичну інфраструктуру, траспортні мережі та ключові об'єкти по всій країні.

Окрім того, радник із питань комунікацій Президента України Дмитро Литвин заявив, що Росія використала заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" для атаки по енергетиці.