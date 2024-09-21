Германия передала Национальной гвардии Украины пикапы

Передача пикапов. Фото: посольство Германии в Украине

Германия передала Национальной гвардии Украины 30 пикапов. Из них 14 уже непосредственно получили украинские бойцы, а 16 по пути к ним.

Об этом сообщило посольство Германии в Украине в пятницу, 20 сентября.

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"Передача 14 пикапов Национальной гвардии Украины в Киеве. Еще 16 автомобилей находятся в пути. Эти транспортные средства, профинансированные Германией, будут способствовать обеспечению логистики, в частности, для защиты критической инфраструктуры. Германия солидарно поддерживает Украину", — говорится в сообщении посольства.

Передача автомобилей Нацгвардии. Фото: посольство Германии в Украине

Автомобили, которые получит Нацгвардия. Фото: посольство Германии в Украине

Напомним, агентство Reuters сообщило, что Джо Байден готовит пакет помощи Украине на 375 млн долларов. Есть детали, что туда войдет.

Пока же военные получают авто для выполнения задач на фронте, а Украине участились случаи поджогов авто. Так, в Киеве военные поймали двух подростков и отправят их на фронт "на воспитательные работы".