Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Жорін відреагував на пропозицію військових відправити на фронт підлітків, які хотіли спалити авто arrow

Жорін відреагував на пропозицію військових відправити на фронт підлітків, які хотіли спалити авто

20 вересня 2024 15:13
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Жорін відреагував на пропозицію військових відправити на фронт паліїв авто
Військові впіймали неповнолітніх паліїв. Фото: скриншот
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Екскомандир полку "АЗОВ" Максим Жорін відреагував на заяви військових, які впіймали підлітків за спробою підпалити авто. Вони обіцяли забрати їх з собою на фронт. 

Про цей інцидент Максим Жорін висловився на своєму каналі у Telegram. 

Читайте також:

Реакція Максима Жоріна на підлітків-паліїв

Максим Жорін заявив, що покарання підлітків поїздкою на фронт буде повчальною історією для тих, хто хоче працювати на Росію за гроші і є "логічною". 

"Це цілком логічна та неминуча реакція суспільства. Одна справа, коли діє російська агентура, але коли це просто наші українські дегенерати, що хочуть заробити легкі гроші — вони мають нести відповідне покарання. Не встигли правоохоронні органи — військові мають свої методи. Сподіваюсь, стане уроком для всіх інших довб***бів. Подумайте багато разів перед тим, як погоджуватись на подібну "роботу"", — пише Жорін.

Жорін
Повідомлення Максима Жоріна. Фото: скриншот

Військові тиждень стежили за авто і піймали паліїв

Нагадаємо, військові впіймали у Києві двох підлітків, які збиралися спалити їх автівку на замовлення Росії за гроші. Військові тиждень стерегли своє авто і помітили, як хлопці збиралися підпалити машину. Бійці оприлюднили пост, де заявили, що хлопці відправляться на фронт, щоб "відчути на собі", що таке військове життя та заявили, що родичам нема сенсу їх шукати.

"Тепер Бібера та Доліка (так військові прозвали затриманих. — Ред.) чекає важка доля, бо їх життя залежатиме напряму від авто, яке вони намагалися спалити. Тіпи зрозуміють, наскільки важливе авто для військових, як без нього погано та які наслідки могли притягнути їх дії. Хлопці їдуть виконувати бойові завдання. Абсолютно безкоштовно. Ніхто їх не принижуватиме, не чіпатиме чи намагатися спеціально вбити. Ні! Ми хочемо, щоб вони на собі відчули, що таке військове життя, що таке окоп та що таке війна. Обіцяємо кормити, за*обувати великою кількістю роботи.
Родичі, не шукайте. Віднині Бібер та Долік з шляху ізгоїв вступають на шляхетний путь воїнів. Біберу та Доліку — наука, нам — безкоштовні раби", написали у публікації військові. 

пост розвідка ноєм
Повідомлення військових про затримання підлітків. Фото: скриншот

Зазначимо, що підпали авто військових за гроші — нова "тенденція" для підлітків, які хочуть заробити. Нещодавно СБУ затримала двох 16-річних підлітків, які здійснювали підпали військових автомобілів у Києві та Краматорську. 

ЗСУ підлітки авто підпал Максим Жорін

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:56 Поранені люди, пошкоджене судно — наслідки cьогоднішньої атаки на Одесу

15:37 Зустріч Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — фоторепортаж Новини.LIVE

15:35 Візит голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва — Зеленський назвав ключові теми розмови

15:18 Одеська районна рада залишилася без Кота

15:14 Організували масштабний наркобізнес — поліція Києва викрила торговців у трьох областях

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

15:13 Жорін відреагував на пропозицію військових відправити на фронт підлітків, які хотіли спалити авто

15:09 Ексмера Житомира планують призначити головою Державного агентства з питань відновлення, — ЗМІ

15:08 Новий розмір ПДВ — у Раді назвали ключову умову підвищення

15:01 Лікарська комісія при ТЦК — які фахівці до неї входять

14:59 На кордоні два місяці ремонтуватимуть дорогу біля одного з КПП — рух буде ускладнено

15:56 Поранені люди, пошкоджене судно — наслідки cьогоднішньої атаки на Одесу

15:37 Зустріч Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — фоторепортаж Новини.LIVE

15:35 Візит голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва — Зеленський назвав ключові теми розмови

15:18 Одеська районна рада залишилася без Кота

15:14 Організували масштабний наркобізнес — поліція Києва викрила торговців у трьох областях

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

15:13 Жорін відреагував на пропозицію військових відправити на фронт підлітків, які хотіли спалити авто

15:09 Ексмера Житомира планують призначити головою Державного агентства з питань відновлення, — ЗМІ

15:08 Новий розмір ПДВ — у Раді назвали ключову умову підвищення

15:01 Лікарська комісія при ТЦК — які фахівці до неї входять

14:59 На кордоні два місяці ремонтуватимуть дорогу біля одного з КПП — рух буде ускладнено

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації