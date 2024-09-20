Жорін відреагував на пропозицію військових відправити на фронт паліїв авто

Військові впіймали неповнолітніх паліїв. Фото: скриншот

Екскомандир полку "АЗОВ" Максим Жорін відреагував на заяви військових, які впіймали підлітків за спробою підпалити авто. Вони обіцяли забрати їх з собою на фронт.

Про цей інцидент Максим Жорін висловився на своєму каналі у Telegram.

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Реакція Максима Жоріна на підлітків-паліїв

Максим Жорін заявив, що покарання підлітків поїздкою на фронт буде повчальною історією для тих, хто хоче працювати на Росію за гроші і є "логічною".

"Це цілком логічна та неминуча реакція суспільства. Одна справа, коли діє російська агентура, але коли це просто наші українські дегенерати, що хочуть заробити легкі гроші — вони мають нести відповідне покарання. Не встигли правоохоронні органи — військові мають свої методи. Сподіваюсь, стане уроком для всіх інших довб***бів. Подумайте багато разів перед тим, як погоджуватись на подібну "роботу"", — пише Жорін.

Повідомлення Максима Жоріна. Фото: скриншот

Військові тиждень стежили за авто і піймали паліїв

Нагадаємо, військові впіймали у Києві двох підлітків, які збиралися спалити їх автівку на замовлення Росії за гроші. Військові тиждень стерегли своє авто і помітили, як хлопці збиралися підпалити машину. Бійці оприлюднили пост, де заявили, що хлопці відправляться на фронт, щоб "відчути на собі", що таке військове життя та заявили, що родичам нема сенсу їх шукати.

"Тепер Бібера та Доліка (так військові прозвали затриманих. — Ред.) чекає важка доля, бо їх життя залежатиме напряму від авто, яке вони намагалися спалити. Тіпи зрозуміють, наскільки важливе авто для військових, як без нього погано та які наслідки могли притягнути їх дії. Хлопці їдуть виконувати бойові завдання. Абсолютно безкоштовно. Ніхто їх не принижуватиме, не чіпатиме чи намагатися спеціально вбити. Ні! Ми хочемо, щоб вони на собі відчули, що таке військове життя, що таке окоп та що таке війна. Обіцяємо кормити, за*обувати великою кількістю роботи.

Родичі, не шукайте. Віднині Бібер та Долік з шляху ізгоїв вступають на шляхетний путь воїнів. Біберу та Доліку — наука, нам — безкоштовні раби", — написали у публікації військові.

Повідомлення військових про затримання підлітків. Фото: скриншот

Зазначимо, що підпали авто військових за гроші — нова "тенденція" для підлітків, які хочуть заробити. Нещодавно СБУ затримала двох 16-річних підлітків, які здійснювали підпали військових автомобілів у Києві та Краматорську.