Жорин отреагировал на предложение военных отправить на фронт поджигателей авто

Военные поймали несовершеннолетних поджигателей. Фото: скриншот

Экскомандир полка "АЗОВ" Максим Жорин отреагировал на заявления военных, поймавших подростков за попытку поджечь авто. Они обещали увезти их с собой на фронт.

Об этом инциденте Максим Жорин высказался на своем канале в Telegram.

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Максим Жорин заявил, что наказание подростков поездкой на фронт будет поучительной историей для тех, кто хочет работать на Россию за деньги, и является "логической".

"Это вполне логичная и неизбежная реакция общества. Одно дело, когда действует российская агентура, но когда это просто наши украинские дегенераты, которые хотят заработать легкие деньги — они должны нести соответствующее наказание. Не успели правоохранительные органы — военные имеют свои методы. Надеюсь, станет уроком для всех остальных долб***бов. Подумайте много раз перед тем, как соглашаться на подобную "работу", — пишет Жорин.

Сообщения Максима Жорина. Фото: скриншот

Военные неделю следили за авто и поймали поджигателей

Напомним, военные поймали в Киеве двух подростков, которые собирались сжечь их автомобиль по заказу России за деньги. Военные неделю охраняли свое авто и заметили, как ребята собирались поджечь машину. Бойцы обнародовали пост, где заявили, что ребята отправятся на фронт, чтобы "ощутить на себе", что такое военная жизнь и заявили, что родственникам нет смысла их искать.

"Теперь Бибера и Долика (так военные прозвали задержанных. — Ред.) ждет тяжелая судьба, потому что их жизнь будет зависеть напрямую от авто, которое они пытались сжечь. Типы поймут, насколько важно авто для военных, как без него плохо и какие последствия могли повлечь их действия. Ребята едут выполнять боевые задачи. Абсолютно бесплатно. Никто их не будет унижать, не будет трогать или пытаться специально убить. Нет! Мы хотим, чтобы они на себе почувствовали, что такое военная жизнь, что такое окоп и что такое война. Обещаем кормить, за*бывать большим количеством работы. Родственники, не ищите. Отныне Бибер и Долик с пути изгоев вступают на благородный путь воинов. Биберу и Долику — наука, нам — бесплатные рабы", — написали в публикации военные.

Сообщения военных о задержании подростков. Фото: скриншот

Отметим, что поджог авто военных за деньги — новая "тенденция" для подростков, которые хотят заработать. Недавно СБУ задержала двух 16-летних подростков, которые совершали поджоги военных автомобилей в Киеве и Краматорске.