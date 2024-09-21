Німеччина передала Національній гвардії України пікапи

Передача пікапів. Фото: посольство Німеччини в Україні

Німеччина передала Національній гвардії України 30 пікапів. З них 14 уже безпосередньо отримали українські бійці, а 16 на шляху до них.

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні у п'ятницю, 20 вересня.

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Повідомлення посольства Німеччини

"Передача 14 пікапів Національній гвардії України в Києві. Ще 16 автомобілів перебувають у дорозі. Ці транспортні засоби, профінансовані Німеччиною, сприятимуть забезпеченню логістики, зокрема для захисту критичної інфраструктури. Німеччина солідарно підтримує Україну", — йдеться у повідомленні посольства.

Передача автівок Нацгвардії. Фото: посольство Німеччини в Україні

Авто, які отримає Нацгвардія. Фото: посольство Німеччини в Україні

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що Джо Байден готує пакет допомоги Україні на 375 млн доларів. Є деталі, що туди увійде.

А поки військові отримують авто для виконання завдань на фронті, а Україні почастішали випадки підпалів авто. Так у Києві військові впіймали двох підлітків та відправлять їх на фронт "на виховні роботи".