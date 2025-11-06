Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Наступление РФ на Днепропетровщине и Запорожье — данные Генштаба

Наступление РФ на Днепропетровщине и Запорожье — данные Генштаба

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 17:26
обновлено: 18:49
Наступление РФ в Днепропетровской и Запорожской областях - что говорят в Генштабе
Украинские военные в окрестностях Покровска. Фото: REUTERS

В сети появилась информация о якобы захвате российскими войсками территорий в Днепропетровской и Запорожской областях. В Генштабе заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины в Telegram в четверг, 6 ноября.

Реклама
Читайте также:
Наступление РФ на Днепропетровщине и Запорожье — данные Генштаба - фото 1
Пост Сил обороны Юга Украины. Фото: скриншот

Какая ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях

"Действительно, ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях довольно напряженная: только за минувшие сутки зафиксировано почти полсотни боевых столкновений с врагом. Но указанные в сообщении населенные пункты не находятся под контролем россиян", — говорится в сообщении.

За минувшие сутки на этих участках фронта зафиксировано почти полсотни боевых столкновений. В районе Павловки продолжаются ожесточенные бои, где одна из украинских бригад мужественно удерживает оборону.

На направлении Плавней ситуация остается неопределенной — там сохраняется так называемая "серая зона".

На подступах к Приморскому враг пытается продвинуться через заросли бывшего Каховского водохранилища, используя густую растительность и камыш высотой несколько метров, чтобы обойти позиции украинских сил. Однако эти попытки регулярно срываются благодаря эффективным действиям наших военных.

Вблизи Успеновки противнику удалось огневыми ударами уничтожить несколько позиций, из-за чего украинским подразделениям пришлось отступить на запасные рубежи. Впрочем, бои за этот населенный пункт продолжаются.

"Кроме того, противник, пользуясь погодными условиями (в Запорожье несколько дней стоят густые туманы) пытался инфильтроваться в глубь нашей обороны несмотря на украинские позиции", — добавили военные.

По данным украинских военных, только за последние сутки на Южном направлении противник потерял более двух сотен оккупантов.

Напомним, мы сообщали, что РФ использует новую тактику при наступлении на юг Украины.

Также мы писали, что на Новопавловском направлении враг активно использует тактику "мелких порезов".

Запорожская область Днепропетровская область война в Украине Россия армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации