Наступление РФ в Днепропетровской и Запорожской областях - что говорят в Генштабе

В сети появилась информация о якобы захвате российскими войсками территорий в Днепропетровской и Запорожской областях. В Генштабе заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины в Telegram в четверг, 6 ноября.

Какая ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях

"Действительно, ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях довольно напряженная: только за минувшие сутки зафиксировано почти полсотни боевых столкновений с врагом. Но указанные в сообщении населенные пункты не находятся под контролем россиян", — говорится в сообщении.

За минувшие сутки на этих участках фронта зафиксировано почти полсотни боевых столкновений. В районе Павловки продолжаются ожесточенные бои, где одна из украинских бригад мужественно удерживает оборону.

На направлении Плавней ситуация остается неопределенной — там сохраняется так называемая "серая зона".

На подступах к Приморскому враг пытается продвинуться через заросли бывшего Каховского водохранилища, используя густую растительность и камыш высотой несколько метров, чтобы обойти позиции украинских сил. Однако эти попытки регулярно срываются благодаря эффективным действиям наших военных.

Вблизи Успеновки противнику удалось огневыми ударами уничтожить несколько позиций, из-за чего украинским подразделениям пришлось отступить на запасные рубежи. Впрочем, бои за этот населенный пункт продолжаются.

"Кроме того, противник, пользуясь погодными условиями (в Запорожье несколько дней стоят густые туманы) пытался инфильтроваться в глубь нашей обороны несмотря на украинские позиции", — добавили военные.

По данным украинских военных, только за последние сутки на Южном направлении противник потерял более двух сотен оккупантов.

Напомним, мы сообщали, что РФ использует новую тактику при наступлении на юг Украины.

Также мы писали, что на Новопавловском направлении враг активно использует тактику "мелких порезов".