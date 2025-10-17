Видео
Україна
Видео

Тактика "мелких порезов" — ситуация на Новопавловском направлении

Дата публикации 17 октября 2025 11:28
обновлено: 11:28
Война в Украине — тактика РФ на Новопавловском направлении
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

На Новопавловском направлении враг активно использует тактику "мелких порезов". Российские войска пытаются продвинуться к тыловым участкам.

Об этом сообщил заместитель командира 214-го отдельного штурмового батальона Тарас Шевченко в эфире Ранок.LIVE 17 октября.

Как работает враг на Новопавловском направлении

Шевченко рассказал, что россияне проникают в межпозиционное пространство, инфильтрируются в тыловые участки и дестабилизируют ситуацию вне линии боевого соприкосновения.

"Поэтому критически важно усиливать аэроразведку, в частности, участвовать в подразделениях беспилотных систем, потому что только постоянное наблюдение позволяет своевременно выявить угрозу", — подчеркнул военный.

В то же время он добавил, что сейчас дополнительные трудности сейчас создает еще и погода, ведь из-за туманов и дождей тепловизоры дронов не работают на нужную дальность, и это существенно облегчает врагу движение в укрытиях местности.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что попытки РФ захватить Донбасс провалились. Летом в России отмечали, что "возьмут" регион до октября.

В то же время подразделения РФ возле в районе Сум остались без воды и вынуждены собирать и пить дождевую. Украинские военные перекрыли все наземные пути снабжения на фронте.

оккупанты война в Украине Россия фронт наступление
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
