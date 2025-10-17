Війна в Україні — тактика РФ на Новопавлівському напрямку

Тактика "дрібних порізів" — ситуація на Новопавлівському напрямку
На Новопавлівському напрямку ворог активно використовує тактику "дрібних порізів". Російські війська намагаються просунутися до тилових ділянок.
Про це повідомив заступник командира 214-го окремого штурмового батальйону Тарас Шевченко в ефірі Ранок.LIVE 17 жовтня.
Як працює ворог на Новопавлівському напрямку
Шевченко розповів, що росіяни проникають в міжпозиційний простір, інфільтруються до тилових ділянок і дестабілізують ситуацію поза лінією бойового зіткнення.
"Через це критично важливо посилювати аеророзвідку, зокрема, долучатися до підрозділів безпілотних систем, бо лише постійне спостереження дозволяє своєчасно виявити загрозу", — наголосив військовий.
Водночас він додав, що зараз додаткові труднощі зараз створює ще й погода, адже через тумани і дощі тепловізори дронів не працюють на потрібну дальність, і це суттєво полегшує ворогу рух в укриттях місцевості.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що спроби РФ захопити Донбас провалились. Влітку в Росії наголошували, що "візьмуть" регіон до жовтня.
Водночас підрозділи РФ біля у районі Сум залишилися без води й змушені збирати та пити дощову. Українські військові перекрили всі наземні шляхи постачання на фронті.
Читайте Новини.LIVE!