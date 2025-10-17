Відео
Україна
Тактика "дрібних порізів" — ситуація на Новопавлівському напрямку

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 11:28
Оновлено: 11:28
Війна в Україні — тактика РФ на Новопавлівському напрямку
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

На Новопавлівському напрямку ворог активно використовує тактику "дрібних порізів". Російські війська намагаються просунутися до тилових ділянок. 

Про це повідомив заступник командира 214-го окремого штурмового батальйону Тарас Шевченко в ефірі Ранок.LIVE 17 жовтня. 

Як працює ворог на Новопавлівському напрямку

Шевченко розповів, що росіяни проникають в міжпозиційний простір, інфільтруються до тилових ділянок і дестабілізують ситуацію поза лінією бойового зіткнення.

"Через це критично важливо посилювати аеророзвідку, зокрема, долучатися до підрозділів безпілотних систем, бо лише постійне спостереження дозволяє своєчасно виявити загрозу", — наголосив військовий.

Водночас він додав, що зараз додаткові труднощі зараз створює ще й погода, адже через тумани і дощі тепловізори дронів не працюють на потрібну дальність, і це суттєво полегшує ворогу рух в укриттях місцевості.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що спроби РФ захопити Донбас провалились. Влітку в Росії наголошували, що "візьмуть" регіон до жовтня. 

Водночас підрозділи РФ біля у районі Сум залишилися без води й змушені збирати та пити дощову. Українські військові перекрили всі наземні шляхи постачання на фронті. 

окупанти війна в Україні Росія фронт наступ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
