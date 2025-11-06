Наступ РФ у Дніпропетровській та Запорізькій областях - що кажуть у Генштабі

Українські військові на околицях Покровська. Фото: REUTERS

У мережі з’явилася інформація про нібито захоплення російськими військами територій у Дніпропетровській та Запорізькій областях. У Генштабі заявили, що ці дані не відповідають дійсності.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України у Telegram у четвер, 6 листопада.

Пост Сил оборони Півдня України. Фото: скриншот

Яка ситуація у Дніпропетровській і Запорізькій областях

"Дійсно, ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках доволі напружена: лише за минулу добу зафіксовано майже півсотні бойових зіткнень з ворогом. Але зазначені в повідомленні населені пункти не перебувають під контролем росіян", — йдеться у повідомленні.

За минулу добу на цих ділянках фронту зафіксовано майже пів сотні бойових зіткнень. У районі Павлівки тривають запеклі бої, де одна з українських бригад мужньо утримує оборону.

На напрямку Плавнів ситуація залишається невизначеною — там зберігається так звана "сіра зона".

На підступах до Приморського ворог намагається просунутися через зарості колишнього Каховського водосховища, використовуючи густу рослинність і очерет заввишки кілька метрів, аби обійти позиції українських сил. Проте ці спроби регулярно зриваються завдяки ефективним діям наших військових.

Поблизу Успенівки противнику вдалося вогневими ударами знищити кілька позицій, через що українським підрозділам довелося відступити на запасні рубежі. Втім, бої за цей населений пункт продовжуються.

"Крім того, противник, користуючись погодними умовами (на Запоріжжі декілька днів стоять густі тумани) намагався інфільтруватись в глиб нашої оборони попри українські позиції", — додали військові.

За даними українських військових, лише за останню добу на Південному напрямку противник втратив понад дві сотні окупантів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ використовує нову тактику при наступі на південь України.

Також ми писали, що на Новопавлівському напрямку ворог активно використовує тактику "дрібних порізів".