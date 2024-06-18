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Нардеп рассказал, какие стимулы для мобилизованных предлагают в законопроекте и когда его примут

18 июня 2024 18:43
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Финансовая мотивация военных — какие стимулы предлагает государство
Украинский военный с оружием. Фото: Генштаб ВСУ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Мобилизация людей должна происходить вместе с мобилизацией ресурсов. Но, в то же время, должна быть и финансовая мотивация для находящихся в армии.

Об этом заявил депутат Верховной Рады IX созыва от фракции "Голос" Роман Лозинский в интервью LIGA.net .

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По словам нардепа, в Верховную Раду подали законопроект по обеспечению военных. В документе прописаны четкие стимулы для защищитников страны.

"Мобилизация ресурсов должна происходить разными способами. Должна быть мотивационная составляющая для военных. Если мы говорим об обеспечении военных, то мой коллега Роман Костенко инициировал законопроект, в котором прописаны очень четкие стимулы", — сказал он.

Лозинский говорит, что, в частности, военные могут претендовать на получение ваучеров на сумму 150 тысяч гривен для покупки автомобиля. Прописана возможность получить льготное кредитование, ипотеку на жилье.

Также прописана возможность получать выплаты за уничтоженную вражескую технику.

"Мы понимаем, что возможно меньшее количество людей будет участвовать в операциях с наивысшим уровнем риска. Но при условии успешности этих операций эти люди будут иметь финансовые стимулы", — добавил депутат.

Он подчеркнул, что идейную основу борьбы за страну должны укреплять и другие стимулы.

"Ряд этих норм есть в законопроекте. Но, к большому сожалению, сейчас в парламенте почему-то те, кто жалуется и хочет сдавать мандаты, не говорят, что надо этот закон поддержать. Я не знаю почему. Возможно потому, что это оппозиционные политики предложили такие идеи и сформировали в текст законопроекта. Возможно, через другие факторы", — подитожил Лозинский.

Ранее Лозинский заявил, что Украина слишком поздно приняла закон об уменьшении мобилизационного возраста до 25 лет . Однако из-за продолжения войны не исключено, что это не последние изменения.

Напомним, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжает работу по определению действенности положений принятого закона о мобилизации . К тому же они готовят проект по демобилизации.

мобилизация
война в Украине
война
выплаты
ТЦК и СП
военнообязанные
военнослужащие
деньги
армия
Роман Лозинский

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