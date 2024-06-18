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Нардеп розповів, які стимули для мобілізованих пропонують у законопроєкті та чому його не ухвалюють

18 червня 2024 18:43
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Фінансова мотивація військових — які стимули пропонує держава
Український військовий зі зброєю. Фото: Генштаб ЗСУ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Мобілізація людей має відбуватися разом з мобілізацією ресурсів. Але водночас має бути і фінансова мотивація для тих, хто перебуває у війську.

Про це заявив депутат Верховної Ради IX скликання від фракції "Голос" Роман Лозинський в інтерв’ю LIGA.net.  

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За словами нардепа, у Верховну Раду подали законопроєкт щодо забезпечення військових. У документі прописані чіткі стимули для тих, хто захищає країну.

"Мобілізація ресурсів має відбуватися в різний спосіб. Має бути мотиваційна складова для військових, Якщо ми говоримо про забезпечення військових, то мій колега Роман Костенко ініціював законопроєкт у якому вписані дуже чіткі стимули", — сказав він.

Лозинський каже, що у законопроєкті прописані стимули. Зокрема, військові можуть претендувати на отримання ваучерів сумою в 150 тисяч гривень для купівлі автомобіля. Прописана можливість отримати пільгове кредитування, іпотеку на житло.

Також прописана можливість отримувати виплати за знищену ворожу техніку.

"Ми розуміємо, що можливо менша кількість людей буде брати участь в операціях з найвищим рівнем ризику. Але за умови успішності цих операцій, ці люди будуть мати фінансові стимули", — додав депутат.

Він підкреслив, що ідейну основу боротьби за країну мають підкріплювати й інші стимули.

"Низка цих норм є у законопроєкті. Але, на превеликий жаль, зараз у парламенті чомусь ті, хто бідкається і хоче складати мандати, не кажуть, що треба цей закон підтримати. Я не знаю чому. Можливо тому, що це опозиційні політики запропонували такі ідеї і сформували в текст законопроєкту. Можливо, через інші фактори. Але я переконаний, що ці стимули будуть мати відповідне відображення на полі бою", — наголосив Лозинський.

Раніше Лозинський заявив, що Україна запізно ухвалила закон про зменшення мобілізаційного віку до 25 років. Проте через продовження війни не виключено, що це не останні зміни.

Нагадаємо, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжує роботу з визначення дієвості положень прийнятого закону про мобілізацію. До того ж вони готують проєкт щодо демобілізації.

мобілізація
війна в Україні
війна
виплати
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці
гроші
армія
Роман Лозинський

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