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Нардеп рассказал, как военные восприняли закон о мобилизации

18 июня 2024 18:16
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Бригадир София
редактор
Как военные восприняли закон о мобилизации — ответ депутата Лозинского
Украинские военные. Фото: 28 ОМБр
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Народный депутат Украины Роман Лозинский заявил, что все мыслящие люди в стране понимают, что провал Верховной Радой закона о мобилизации был бы похож на объявление капитуляции. Он добавил, что военные — это люди, живущие в реальности войны.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net во вторник, 18 июня.

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"Ну, мне кажется, что наши военные прежде всего, как никто другой живут в реальности войны. Это факт. И все, кто мыслят в нашей стране, они все же понимают, что новость, что Верховная Рада провалила, не поддержала закон о мобилизации, это новостей, которая очень похожа на новость о капитуляции", — отметил нардеп.

Он отметил, что Украина не может просить помощи у партнеров и одновременно избегать собственной ответственности. Лозинский добавил, что критика власти не увеличит количество бойцов или не приблизит линию фронта к границе 1991 года.

"И я знаю, многие уже, пожалуй, настолько прожили разных эмоций в этой войне, что уже готовы и рукой махнуть. Но ни это не война за людей или территории — это война за выживание", — отметил депутат Верховной Рады.

Напомним, Лозинский заявил, что Украина слишком поздно приняла закон об уменьшении мобилизационного возраста до 25 лет. Однако из-за продолжения войны не исключено, что это не последние изменения.

В то же время, народный депутат Украины Сергей Соболев заявил, что в Верховной Раде предлагают отменить мобилизацию 18-25-летних граждан, если это не их желание. Законопроект готовится к рассмотрению.

Верховная Рада
народные депутаты
мобилизация
война в Украине
война
военные

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