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Нардеп розповів, як військові сприйняли закон про мобілізацію

18 червня 2024 18:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Як військові сприйняли закон про мобілізацію — відповідь депутата Лозинського
Українські військові. Фото: 28 ОМБр
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Народний депутат України Роман Лозинський, заявив, що всі мислячі люди в країні розуміють, що провал Верховною Радою закону про мобілізацію був би схожий на оголошення капітуляції. Він додав, що військові — це люди, які живуть у реальності війни.

Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net у вівторок, 18 червня.

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"Ну мені здається, що наші військові перш за все, як ніхто інший живуть в реальності війни. Це факт. І всі хто мислять в нашій країні, вони все ж таки розуміють, що новина, що Верховна Рада провалила, не підтримала закон про мобілізацію, це новин, яка дуже схожа на новину про капітуляцію", — зауважив нардеп.

Він зазначив, що Україна не може просити допомоги у партнерів і водночас уникати власної відповідальності. Лозинський додав, що критика влади не збільшить кількості бійців чи не наблизить лінію фронту до кордону 1991 року. 

"І я знаю, багато хто вже, мабуть, настільки прожив різних емоцій в цій війні, що вже готові і рукою махнути. Але ні це не війна за людей чи за території — це війна за виживання", — зазначив депутат Верховної Ради.

Нагадаємо, Лозинський заявив, що Україна запізно ухвалила закон про зменшення мобілізаційного віку до 25 років. Проте через продовження війни не виключено, що це не останні зміни.

Водночас народний депутат України Сергій Соболєв заявив, що у Верховній Раді пропонують скасувати мобілізацію 18-25-річних громадян, якщо це не їхнє бажання. Законопроєкт готують на розгляд.

Верховна Рада
народні депутати
мобілізація
війна в Україні
війна
військові

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