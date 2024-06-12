Обновление данных в ТЦК — почему Рада не поддерживает продление срока

Военнообязанный в ТЦК. Фото: vin.gov.ua

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич объяснил, почему в Раде против продления срока для обновления данных военнообязанными. Он также отметил, что против этого.

Об этом Александр Завитневич сказал BBC News Украина в среду, 12 июня.

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Обновление данных военнообязанными

Нардеп подчеркнул, что нужно уже сейчас обновлять свои военно-учетные данные. По его словам, если бы был продлен срок, "это может продолжаться до бесконечности".

"Я лично это не поддерживаю, объясню почему", — сказал Завитневич.

Он отметил, что в первые недели немного "буксовало" приложение "Резерв+", но сейчас оно работает полноценно.

"И когда мы даже в законе прописывали сроки — месяц, два или три — то все мы признали, что украинцы, так исторически случилось, в большинстве пойдут обновлять данные в последний или предпоследний день. Поэтому сделаем или месяц, или два, или три — какая разница? Я думаю, сейчас оно работает — пожалуйста, идите обновляйте данные. Потому что иначе это может продолжаться бесконечно", — добавил Завитневич.

Напомним, согласно действующему новому закону о мобилизации все военнообязанные мужчины в Украине, независимо от статуса годности к службе, должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП в течение 60 дней (до 16 июля 2024 года). Это необходимо для того, чтобы создать актуальную базу данных о ресурсах страны. Соответственно, обновить информацию о себе должны и те, у кого нет прописки.

Также сообщение от почты с отметкой об отсутствии лица по указанному в "Резерве+" адресу может служить подтверждающим документом для территориального центра комплектования. Это позволяет вынести постановление о наложении штрафа без составления протокола.