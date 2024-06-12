Оновлення даних у ТЦК — чому Рада не підтримує продовження терміну

Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: vin.gov.ua

Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич пояснив, чому у Раді проти продовження терміну для оновлення даних військовозобов'язаними. Він також зазначив, що проти цього.

Про це Олександр Завітневич сказав для BBC News Україна у середу, 12 червня.

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Оновлення даних військовозобов'язаними

Нардеп наголосив, що потрібно уже зараз оновлювати свої військово-облікові дані. За його словами, якби був подовжений термін, "це може тривати нескінченно".

"Я особисто це не підтримую, поясню чому", — сказав Завітневич.

Він зазначив, що в перші тижні трохи "буксував" застосунок "Резерв+", але зараз він працює повноцінно.

"І коли ми навіть в законі прописували терміни — місяць, два чи три — то всі ми визнали, що українці, так історично сталося, в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день. Тому зробимо чи місяць, чи два, чи три — яка різниця? Я думаю, зараз воно працює – будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно", — додав Завітневич.

Нагадаємо, відповідно до чинного нового закону про мобілізацію, усі військовозобов'язані чоловіки в Україні, незалежно від статусу придатності до служби, мають оновити свої військово-облікові дані у ТЦК та СП впродовж 60 днів (до 16 липня 2024 року). Це необхідно для того, щоб створити актуальну базу даних про людський ресурс країни. Відповідно, оновити інформацію про себе повинні й ті, хто не має прописки.

Також повідомлення від пошти з відміткою про відсутність особи за вказаною у "Резерв+" адресою може слугувати підтверджувальним документом для територіального центру комплектування. Це дозволяє винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу.