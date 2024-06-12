Демобилизация из рядов ВСУ в Украине

Украинские военные на фронте. Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила/Facebook

Народный депутат Александр Завитневич выразил мнение, что сейчас рано принимать закон о демобилизации, иначе передовую покинут опытные бойцы, на которых следует равняться. При этом он уверен, что такой законопроект должен быть со временем принят.

Об этом Завитневич рассказал в интервью BBC в среду, 12 апреля.

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Почему не приняли закон о демобилизации

" Действительно, это письмо поступило, все его, видимо, видели, потому что оно в СМИ было. Это было обращение не только главкома Сырского, но и министра обороны Умерова", — пояснил Завитневич.

Народный депутат объяснил, что когда законопроект о мобилизации разрабатывался в 2023 году, тогда на фронте была одна ситуация. Теперь же ситуация совсем другая, из-за чего и вносятся определенные изменения.

"Конечно, мы прислушались к главкому, к министру обороны. Да, было большое желание прописать демобилизацию, мы это понимаем. Во время поездок на фронт мы видели, что воевать более двух лет — это очень тяжело", — отметил нардеп.

Заветневич подчеркнул, что некоторые бригады в силу разных причин не имели возможности произвести полноценную ротацию. При этом он убежден, что если бы в законопроекте оставили пункт о демобилизации, то в некоторых подразделениях опытные военные ушли бы из армии в один момент.

"Представьте, что бы это было, если в этих подразделениях нет опытных, на кого тогда опираться? Поэтому риски были огромны", — считает нардеп.

Закон о демобилизации

Заветневич подчеркнул, что Законопроект о демобилизации готовит министерство обороны вместе с Генеральным штабом ВСУ. Комитеты Верховной рады этим вопросом не занимаются.

"Но нужно постоянно находиться в контакте с ними и посмотреть на результаты мобилизации, которые будут через 2-3 месяца. И тогда уже можно будет говорить о сроках демобилизации. Это действительно нужно", — добавил нардеп.

Ранее мы рассказывали, что военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят идти служить.

Напомним, что украинский военный Александр Матяш заявил, что российская армия имеет тактические успехи на фронте из-за усталости украинского войска. Большинство военных находятся на службе более двух лет.