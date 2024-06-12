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Нардеп пояснив, чому не було прийнято закон про демобілізацію

12 червня 2024 18:32
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Демобілізація з лав ЗСУ в Україні
Українські військові на фронті. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила/Facebook
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Народний депутат Олександр Завітневич висловив думку, що зараз рано приймати закон про демобілізацію, інакше передову покинуть досвідчені бійці, на яких варто рівнятися. При цьому він переконаний, що такий законопроєкт має бути з часом прийнятий. 

Про це Завітневич розповів в інтерв'ю BBC у середу, 12 квітня. 

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Чому не прийняли закон про демобілізацію

"Дійсно, цей лист надійшов, всі його, мабуть, бачили, бо він в ЗМІ був. Це було звернення не тільки головкома Сирського, а й міністра оборони Умєрова", — пояснив Завітневич.

Народний депутат пояснив, що коли законопроект про мобілізацію розроблявся в 2023 році, тоді на фронті була одна ситуація. Тепер же ситуація зовсім інша, через що і вносяться певні зміни.

"Звісно, ми дослухалися до головкома, до міністра оборони. Так, було велике бажання прописати демобілізацію, ми це розуміємо. Під час поїздок на фронт ми бачили, що воювати понад два роки — це дуже-дуже тяжко", — зазначив нардеп.

Завітневич наголосив, що деякі бригади в силу різних причин не мали можливості зробити повноцінну ротацію. При цьому він переконаний, що якби в законопроєкті лишили пункт про демобілізацію, то в деяких підрозділах досвідчені військові пішли б з армії в один момент.

"Уявіть, що б це було, якщо в цих підрозділах немає досвідчених, на кого тоді спиратися? Тому ризики були величезні", — вважає нардеп.

Закон про демобілізацію

Завітневич наголосив, що законопроєкт про демобілізацію готує міністерство оборони разом з Генеральним штабом ЗСУ. Комітети Верховної ради цим питанням не займаються.

"Але потрібно постійно бути у контакті з ними і подивитися на результати мобілізації, які будуть через 2-3 місяці. І тоді вже можна буде говорити про терміни демобілізації. Це дійсно потрібно", — додав нардеп.

Раніше ми розповідали, що військовий розповів, чому українці зараз не хочуть йти служити.

Нагадаємо, що український військовий Олександр Матяш заявив, що російська армія має тактичні успіхи на фронті через втому українського війська. Більшість військових перебувають на службі понад два роки.

Олександр Сирський
Україна
мобілізація
війна в Україні
нардепи
Умєров
демобілізація

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