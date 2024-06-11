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Звільнення з військової служби — як правильно подати рапорт

11 червня 2024 22:58
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Любомир Кучер
Редактор
Рапорт на звільнення з військової служби, варіанти вирішення питання
Українські військовослужбовці. Фото: "Град"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець, який хоче звільнитися з військової служби, має подати рапорт. Якщо ж стройова частина не реєструє рапорт, його можна подати через оперативне командування чи направити Укрпоштою.

Про це пише на порталі "Юристи.UA" правник Сергій Богун.

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Юрист прокоментував питання військовослужбовця, який намагається звільнитися з військової служби.

"Я написав рапорт на звільнення і подав всі копій документів, завірені нотаріально, стройова частина не реєструє мій рапорт", — пояснив військовий, запитавши, що йому робити у такому випадку.

Як подавати рапорт

Сергій Богун підкреслив, що у такому випадку треба подавати рапорт через вищу інстанцію — оперативне командування.

Крім того, існує ще один варіант вирішення ситуації, зазначив юрист.

"Направляйте рапорт Укрпоштою", — пояснив Богун.

Нагадаємо, що під час підготовки нинішнього закону про мобілізацію Верховна Рада України виключила із законопроєкту про мобілізацію норму щодо демобілізації військових загалом. 

Також в полку "Азов" заявили, що говорити про демобілізацію варто лише тоді, коли держава матиме навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які зможуть замінити людей на фронті.

військовослужбовці
звільнення
ЗСУ
юрист
демобілізація

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