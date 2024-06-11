Рапорт на звільнення з військової служби, варіанти вирішення питання

Звільнення з військової служби — як правильно подати рапорт
Військовослужбовець, який хоче звільнитися з військової служби, має подати рапорт. Якщо ж стройова частина не реєструє рапорт, його можна подати через оперативне командування чи направити Укрпоштою.
Про це пише на порталі "Юристи.UA" правник Сергій Богун.
Рапорт на звільнення військового
Юрист прокоментував питання військовослужбовця, який намагається звільнитися з військової служби.
"Я написав рапорт на звільнення і подав всі копій документів, завірені нотаріально, стройова частина не реєструє мій рапорт", — пояснив військовий, запитавши, що йому робити у такому випадку.
Як подавати рапорт
Сергій Богун підкреслив, що у такому випадку треба подавати рапорт через вищу інстанцію — оперативне командування.
Крім того, існує ще один варіант вирішення ситуації, зазначив юрист.
"Направляйте рапорт Укрпоштою", — пояснив Богун.
Нагадаємо, що під час підготовки нинішнього закону про мобілізацію Верховна Рада України виключила із законопроєкту про мобілізацію норму щодо демобілізації військових загалом.
Також в полку "Азов" заявили, що говорити про демобілізацію варто лише тоді, коли держава матиме навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які зможуть замінити людей на фронті.
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