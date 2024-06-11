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Увольнение с военной службы — как правильно подать рапорт

11 июня 2024 22:58
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Рапорт на увольнение с военной службы, варианты решения вопроса
Украинские военнослужащие. Фото: "Град"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащий, желающий уволиться с военной службы, должен подать рапорт. Если строевая часть не регистрирует рапорт, его можно подать через оперативное командование или направить Укрпоштой.

Об этом пишет на портале "Юристи.UA" юрист Сергей Богун.

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Юрист прокомментировал вопрос военнослужащего, пытающегося уволиться с военной службы.

"Я написал рапорт на увольнение и подал все копии документов, заверенные нотариально, строевая часть не регистрирует мой рапорт", — объяснил военный, спросив, что ему делать в таком случае.

Как подавать рапорт

Сергей Богун подчеркнул, что в таком случае нужно подавать рапорт через высшую инстанцию — оперативное командование.

Кроме того, существует еще один вариант разрешения ситуации, отметил юрист.

"Направляйте рапорт Укрпоштой", — объяснил Богун.

Напомним, что во время подготовки нынешнего закона о мобилизации Верховная Рада исключила из законопроекта о мобилизации норму о демобилизации военных в целом.

Также в полку "Азов" заявили, что говорить о демобилизации стоит только тогда, когда у государства будут обучены и подготовлены резервы Сил обороны, которые смогут заменить людей на фронте.

военнослужащие
увольнение
ВСУ
юрист
демобилизация

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