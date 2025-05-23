Гончаренко заявил, что в Силах обороны служат около миллиона человек

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: Суспільне

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что сейчас в составе Сил обороны Украины воюют около миллиона человек. По его словам, это количество превышает российские войска, которые находятся на направлениях фронта.

Об этом Гончаренко сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 23 мая.

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"В силах обороны Украины воюют около миллиона человек официально. Почти 900 тысяч воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, СБУ и некоторые подразделения Нацполиции", — сказал Гончаренко.

По его словам, Генштаб сообщает, что российская группировка, которая воюет против Украины — это 600-650 тысяч. Он отметил, что в то же время на всех ключевых направлениях сообщают, что россиян в три-пять раз больше.

"У меня эта математика не складывается. Это означает, что у нас есть СЗЧ, количество людей, которые считаются в армии, но не присутствуют в зоне реального ведения боевых действий. Это означает, что у нас большое количество непригодных к боевым действиям, которых все равно держат в армии", — добавил Гончаренко.

Ранее Гончаренко заявил о подготовке российских войск к новому наступлению на фронте.

А издание Bloomberg писало, что Россия выступает против посредничества Папы Римского в переговорах о прекращении огня в Украине.