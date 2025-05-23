Гончаренко заявив, що в Силах оборони служать близько мільйона людей

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: Суспільне

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що наразі в складі Сил оборони України воюють близько мільйона людей. За його словами, ця кількість перевищує російські війська, які перебувають на напрямках фронту.

Про це Гончаренко сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 23 травня.

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"В силах оборони України воюють близько мільйона людей офіційно. Майже 900 тисяч воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, СБУ та деякі підрозділи Нацполіції", — сказав Гончаренко.

За його словами, Генштаб повідомляє, що російське угрупування, яке воює проти України — це 600-650 тисяч. Він зазначив, що водночас на всіх ключових напрямках повідомляють, що росіян в три-п'ять разів більше.

"У мене ця математика не складається. Це означає, що в нас є СЗЧ, кількість людей, які рахуються у війську, але не присутні у зоні реального ведення бойових дій. Це означає, що в нас велика кількість непридатних до бойових дій, яких все одно тримають у війську", — додав Гончаренко.

Раніше Гончаренко заявив про підготовку російських військ до нового наступу на фронті.

А видання Bloomberg писало, що Росія виступає проти посередництва Папи Римського у переговорах про припинення вогню в Україні.