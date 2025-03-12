Мечты военных Айдар — истории защитников с фронта, фото

Военный с позывным "Тєкила". Фото: Zoya Shu

Украинские защитники, которые сейчас находятся на фронте, прежде всего мечтают о победе. Однако несмотря на это, они хотят вернуться к своим семьям и заниматься любимым делом.

Бойцы 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" поделились с Новини.LIVE своими самыми заветными мечтами.

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Военный с позывным "Хижак" рассказал, что пошел на фронт, чтобы защитить женщин и детей. Больше всего он мечтает вернуться к семье и не бояться, что "что-то прилетит".

"Я уже четвертый месяц в ВСУ. Я пошел защищать страну от захватчиков, чтобы наши женщины и дети жили в мирной, свободной стране и ни от кого не зависели. Мотивирует меня семья, дети. Я переживаю вообще за женщин, ведь видел в Ирпене, что оккупанты делали с людьми. Поэтому больше всего я желаю, чтобы у нас такого больше не было, чтобы мой ребенок спокойно гулял. В первый день победы я поеду домой, к сыну и жене", — поделился военнослужащий.

Военный с позывным "Хижак". Фото: Zoya Shu

В то же время военный медик батальона "Айдар" Олег Иванов отметил, что никакая техника и оружие не сравнится с человеческой жизнью. По его словам, больше всего он получает удовольствие от того, что оказывает помощь, которая спасает бойцов. Это дает прилив энергии, бодрости и морального удовлетворения.

"Когда я считаю, что оказываю какую-то помощь и это спасает человеку жизнь — получаю от этого моральное удовлетворение. Однако, есть противоположное состояние тогда, когда человека теряешь. Человеческая жизнь — бесценна, но, к сожалению, война идет и это уже превращается в статистику. В меру своего опыта и образования пытаешься спасти, но не всегда это получается..." — добавил Олег Иванов.

Военный медик Олег Иванов. Фото: Zoya Shu

В батальоне также есть военнослужащая Оксана, родом из Торецка Донецкой области. Женщина служит в рядах Вооруженных сил уже 19 лет. Прежде всего мечтает после победы о спокойствии и стабильности.

Военная Оксана. Фото: Zoya Shu

"В первый день после победы будет просто радость, а все остальное потом. Мы на службе, будем продолжать выполнять задачи. Увижу семью. Мы уже бездомные — мой дом в оккупации. Мужа тоже нет — он военный, пропал без вести три года назад. Буду пытаться устраивать жилье и стабильность. Все время жду окончания войны. Мечтаю о спокойствии и стабильности", — отметила Оксана.

Военный с позывным "Стетхем" рассказал, что мечтает о победе и вычистить землю от врагов.

Защитник "Голландец" больше всего хочет, чтобы все его родные были живы и никогда не видели "предка".

Военный "Голландец". Фото: Zoya Shu

А "Лютый" выразил желание, чтобы он и все военные вернулись домой живыми.

Сейчас "Лютый" без вести пропал, его ждет семья.

Военный "Лютый". Фото: Zoya Shu

"Мечтаю, чтобы война закончилась за неделю. В армии один месяц. От "Айдара" очень хорошее впечатление, будто во вторую семью попал. Здесь будто как вытащил билет на экзамене на который знаешь все ответы", — поделился военный "Макась".

Военный "Макась". Фото: Zoya Shu

Защитник с позывным "Цыган", который до войны работал маляром, мечтает как можно быстрее вернуться домой к своей семье и хочет быть просто счастливым.

Военный с позывным "Цыган". Фото: Zoya Shu

"Мечтаю, чтобы как можно больше наших осталось в живых. В день победы будет радость. Победа для меня — это свободная страна, свободная в полном смысле этого слова", — отметил военнослужащий Reed из Полтавы.

Военнослужащий Reed. Фото: Zoya Shu

В "Айдаре" также служит военный Хусейн, который приехал в Украину из Азербайджана в 2011 году для получения образования. Он свободно общается на украинском языке, а в ряды ВСУ присоединился в первые дни войны.

Военный Хусейн. Фото: Zoya Shu

"Всем страшно, всем больно, всем хочется быть дома, но сейчас в нашей стране происходит война и надо защищать свое государство. Здесь каждый человек хочет домой, к своей семье, но есть вещи которые надо понимать — надо защищать, надо стоять за свое", — подчеркнул Хусейн.

Напомним, недавно мы писали, как четвероногие друзья помогают военным "Айдара" на фронте.



Материал создан при поддержке Foundation for Polish-German Cooperation.