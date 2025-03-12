Мрії військових Айдар — історії захисників з фронту, фото

Військовий з позивним "Текіла. Фото: Zoya Shu

Українські захисники, які зараз перебувають на фронті, перш за все мріють про перемогу. Однак попри це, вони хочуть повернутися до своїх сімей та займатися улюбленим ділом.

Бійці 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" поділилися з Новини.LIVE своїми найзаповітнішими мріями.

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Військовий з позивним "Хижак" розповів, що пішов на фронт, аби захисти жінок та дітей. Найбільше за все він мріє повернутися до родини та не боятися, що "щось прилетить".

"Я вже четвертий місяць в ЗСУ. Я пішов захищати країну від загарбників, щоб наші жінки і діти жили в мирній, вільній країні і ні від кого не залежали. Мотивує мене сім'я, діти. Я переживаю взагалі за жінок, адже бачив в Ірпені, що окупанти робили з людьми. Тому найбільше я бажаю, аби в нас такого більше не було, щоб моя дитина спокійно гуляла. В перший день перемоги я поїду додому, до сина та дружини", — поділився військовослужбовець.

Військовий з позивним "Хижак". Фото: Zoya Shu

Водночас військовий медик батальйону "Айдар" Олег Іванов наголосив, що ніяка техніка та зброя не зрівняється з людським життям. За його словами, найбільше він отримує задоволення від того, що надає допомогу, яка рятує бійців. Це дає приплив енергії, бадьорості та морального задоволення.

"Коли я вважаю, що надаю якусь допомогу і це рятує людині життя — отримую від цього моральне задоволення. Однак, є протилежний стан тоді, коли людину втрачаєш. Людське життя — безцінне, але, на жаль, війна йде і це вже перетворюється на статистику. В міру свого досвіду і освіти намагаєшся врятувати, але не завжди це виходить..." — додав Олег Іванов.

Військовий медик Олег Іванов. Фото: Zoya Shu

У батальйоні також є військовослужбовиця Оксана, родом із Торецька Донецької області. Жінка служить в лавах Збройних сил вже 19 років. Перш за все мріє після перемоги про спокій та стабільність.

Військова Оксана. Фото: Zoya Shu

"В перший день після перемоги буде просто радість, а все інше потім. Ми на службі, будемо продовжувати виконувати задачі. Побачу родину. Ми вже безхатьки — мій дім в окупації. Чоловіка також немає — він військовий, зник безвісти три роки назад. Буду намагатись влаштовувати житло та стабільність. Весь час чекаю на закінчення війни. Мрію про спокій і стабільність", — наголосила Оксана.

Військовий з позивним "Стетхем" розповів, що мріє про перемогу та вичистити землю від ворогів.

Військовий "Стетхем". Фото: Zoya Shu

Захисник "Голландець" найбільше хоче, аби всі його рідні були живі та ніколи не бачили "предка".

Військовий "Голландець". Фото: Zoya Shu

А "Лютий" висловив бажання, аби він та всій військові повернулись додому живими.

Наразі "Лютий" безвісти зниклий, його чекає родина.

Військовий "Лютий". Фото: Zoya Shu

"Мрію, щоб війна закінчилась за тиждень. У війську один місяць. Від "Айдару" дуже чудове враження, ніби в другу родину попав. Тут ніби як витягнув білет на екзамені, на який знаєш всі відповіді", — поділився військовий "Макась".

Військовий "Макась". Фото: Zoya Shu

Захисник з позивним "Циган", який до війни працював маляром, мріє якнайшвидше повернутись додому до своєї родини та хоче бути просто щасливим.

Військовий з позивним "Циган". Фото: Zoya Shu

"Мрію, щоб якнайбільше наших залишилось в живих. В день перемоги буде радість. Перемога для мене — це вільна країна, вільна в повному сенсі цього слова", — наголосив військовослужбовець Reed з Полтави.

Військовослужбовець Reed. Фото: Zoya Shu

В "Айдарі" також служить військовий Хусейн, який приїхав в Україну з Азербайджану в 2011 році для здобуття освіти. Він вільно спілкується українською мовою, а до лав ЗСУ приєднався в перші дні війни.

Військовий Хусейн. Фото: Zoya Shu

"Всім страшно, всім боляче, всім хочеться бути вдома, але зараз в нашій країні відбувається війна і треба захищати свою державу. Тут кожна людина хоче додому, до своєї сім’ї, але є речі які треба розуміти — треба захищати, треба стояти за своє", — підкреслив Хусейн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як чотирилапі друзі допомагають військовим "Айдару" на фронті.

Матеріал створено за підтримки Foundation for Polish-German Cooperation.