Удар по Тернополю 26 ноября — детали от Надала

Хуже всего за время войны — Надал раскрыл детали атаки Тернополя
Оккупанты ночью 26 ноября атаковали Тернополь ударными дронами. Сейчас ситуация в городе самая плохая за все время большой войны.
Об этом заявил городской голова Сергей Надал в эфире Киев24.
Последствия удара по Тернополю 26 ноября
"После сегодняшней ночной атаки в Тернополе самая плохая ситуация за все время войны", — сказал Надал.
По его словам, из-за обстрела в городе не работают троллейбусы, поэтому было увеличено количество автобусов. Также в части города нет света. Надал сказал, что пока неизвестно, когда будет возобновлено электроснабжение в областном центре.
В то же время в Тернопольской ОВА заявили, что сегодня ночью вражеские БпЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры. Обошлось без погибших и пострадавших, на месте работают пожарные и полиция.
"В Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение. Над устранением проблемы работают соответствующие службы. Больше информации — впоследствии", — подчеркнули в ОВА.
Напомним, в результате обстрелов Тернополя в городе нет света и воды. Также не курсируют троллейбусы.
Также мы писали, что этой ночью взрывы также раздавались в Киеве и Харькове. К счастью, обошлось без жертв.
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