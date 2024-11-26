Удар по Тернополю 26 ноября — детали от Надала

Мэр Тернополя Сергей Надал. Фото: ТГР

Оккупанты ночью 26 ноября атаковали Тернополь ударными дронами. Сейчас ситуация в городе самая плохая за все время большой войны.

Об этом заявил городской голова Сергей Надал в эфире Киев24.

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"После сегодняшней ночной атаки в Тернополе самая плохая ситуация за все время войны", — сказал Надал.

По его словам, из-за обстрела в городе не работают троллейбусы, поэтому было увеличено количество автобусов. Также в части города нет света. Надал сказал, что пока неизвестно, когда будет возобновлено электроснабжение в областном центре.

В то же время в Тернопольской ОВА заявили, что сегодня ночью вражеские БпЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры. Обошлось без погибших и пострадавших, на месте работают пожарные и полиция.

"В Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение. Над устранением проблемы работают соответствующие службы. Больше информации — впоследствии", — подчеркнули в ОВА.

Скриншот сообщения ОВА

Напомним, в результате обстрелов Тернополя в городе нет света и воды. Также не курсируют троллейбусы.

Также мы писали, что этой ночью взрывы также раздавались в Киеве и Харькове. К счастью, обошлось без жертв.