Удар по Тернополю 26 листопада — деталі від Надала

Мер Тернополя Сергій Надал. Фото: ТМР

Окупанти вночі 26 листопада атакували Тернопіль ударними дронами. Наразі ситуація в місті найгірша за весь час великої війни.

Про це заявив міський голова Сергій Надал в ефірі Київ24.

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"Після сьогоднішньої нічної атаки у Тернополі найгірша ситуація за весь час війни", — сказав Надал.

За його словами, через обстріл у місті не працюють тролейбуси, тому була збільшена кількість автобусів. Також у частині міста нема світло. Надал сказав, що наразі невідомо, коли буде відновлено електропостачання в обласному центрі.

Водночас в Тернопільській ОВА заявили, що сьогодні вночі ворожі БпЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури. Обійшлося без загиблих та постраждалих, на місці працюють пожежники та поліція.

"У Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання. Над усуненням проблеми працюють відповідні служби. Більше інформації — згодом", — наголосили в ОВА.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Тернополя у місті немає світла та води. Також не курсують тролейбуси.

Також ми писали, що цієї ночі вибухи також лунали у Києві та Харкові. На щастя, обійшлося без жертв.