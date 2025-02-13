Сергей Наев прибыл в тактическую группу Великая Новоселка — детали

Генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Экс-командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прибыл на место выполнения боевых задач. Накануне он получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка".

Об этом Сергей Наев сообщил в Telegram в четверг, 13 февраля.

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"Прибыл на место выполнения боевых задач. Вхожу в курс дел, изучаю состав сил и средств. Передо мной — уставшие, но несокрушимые воины. Каждый из них — это история отваги, боли и непокорности", — отметил Наев.

Он добавил, что украинские воины держат оборону не только оружием, но и силой духа. По словам генерал-лейтенанта, военные держат строй, потому что за их спинами те, кого они любят. Силы обороны знают, за что они воюют.

"Украина победит. И мы сделаем для этого все, что в наших силах", — подчеркнул Сергей Наев.

Скриншот сообщения Сергея Наева

Что предшествовало

Во вторник, 11 февраля, Суспільне, ссылаясь на источники из Генштаба ВСУ, сообщило, что Наев получил боевое распоряжение на должность командира тактической группы Великая Новоселка.

Об этом также писал журналист Юрий Бутусов. Он предположил, что это может быть связано с интервью Сергея Наева, где он заявил, что провал подготовки Украины к нападению России в 2022 году — это ответственность лично президента и политического руководства.

Напомним, 7 февраля стало известно, что Илья Евлаш уволился из Воздушных сил. Он поблагодарил коллег за поддержку и отметил, что для него служба в Воздушных Силах стала незабываемым опытом.

Также мы писали, что Геннадий Шаповалов покидает пост командующего ОК "Юг". В дальнейшем он возглавит украинскую команду при миссии NSATU в немецком Висбадене.