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Наєв прибув на фронт після бойового розпорядження від Генштабу

13 лютого 2025 09:39
Карина Приходько - Редактор
Сергій Наєв прибув до тактичної групи Велика Новосілка — деталі
Генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ
Карина Приходько - Редактор

Екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прибув на місце виконання бойових завдань. Напередодні він отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка".

Про це Сергій Наєв повідомив у Telegram в четвер, 13 лютого.

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Наєв прибув на фронт

"Прибув на місце виконання бойових завдань. Входжу в курс справ, вивчаю склад сил і засобів. Переді мною — втомлені, але незламні воїни. Кожен із них — це історія відваги, болю і нескореності", — зазначив Наєв. 

Він додав, що українські воїни тримають оборону не лише зброєю, а й силою духу. За словами генерал-лейтенанта, військові тримають стрій, тому що за їхніми спинами ті, кого вони люблять. Сили оборони знають, за що вони воюють. 

"Україна переможе. І ми зробимо для цього все, що в наших силах", — наголосив Сергій Наєв. 

Сергій Наєв прибув на фронт
Скриншот допису Сергія Наєва

Що передувало

У вівторок, 11 лютого, Суспільне, посилаючись на джерела з Генштабу ЗСУ, повідомило, що Наєв отримав бойове розпорядження на посаду командира тактичної групи Велика Новосілка. 

Про це також писав журналіст Юрій Бутусов. Він припустив, що це може бути пов'язано з інтерв'ю Сергія Наєва, де він заявив, що провал підготовки України до нападу Росії у 2022 році — це відповідальність особисто президента та політичного керівництва. 

Нагадаємо, 7 лютого стало відомо, що Ілля Євлаш звільнився з Повітряних сил. Він подякував колегам за підтримку та наголосив, що для нього служба у Повітряних Силах стала незабутнім досвідом.

Також ми писали, що Геннадій Шаповалов залишає посаду командувача ОК "Південь". Надалі він очолить українську команду при місії NSATU у німецькому Вісбадені.

ЗСУ Сергій Наєв Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт
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