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Над территорией Украины ударные БпЛА — куда они летят

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Дата публикации 19 мая 2025 23:56
Какие области Украины вечером 19 мая 2025 года оказались под угрозой применения ударных БпЛА
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Вечером в понедельник, 19 мая, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения ударных БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

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Атака БпЛА вечером 19 мая 2025 года
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Атака БпЛА вечером 19 мая

По состоянию на 23:28 БпЛА на северо-востоке Полтавщины двигались на юго-запад или юго-восток, беспилотники на границе Полтавщины и Харьковщины летели юго-западным курсом, дроны на юго-востоке Днепропетровщины направлялись на северо-восток, "Шахеды" на востоке Запорожской области — на север, а БпЛА на юго-западе Харьковщины — на юг или юго-восток.

В 23:30 военные предупредили, что на Сумщине в направлении Конотопа с северо-востока и на севере Черниговщины есть разведывательные БпЛА, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Граждан предупредили, что военные будут работать над сбиванием разведчиков.

В 23:40 стало известно, что ударные БпЛА летят на Павлоград Днепропетровской области.

Где объявили воздушную тревогу поздно вечером 19 мая

Тревога вечером 19 мая 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:56 19 мая

По состоянию на 23:56 воздушная тревога продолжается в пяти регионах и части Днепропетровской области. Красные на карте воздушных тревог Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Запорожская области, а также Никопольский, Павлоградский, Синельниковский и Новомосковский районы Днепропетровщины.

Напомним, в течение суток россияне нанесли 135 ударов по Сумской области. Получили повреждения объекты газо- и электроснабжения.

Также мы сообщали, что РФ атаковала авиационными бомбами и ударными дронами три населенных пункта Харьковщины. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

беспилотники обстрелы воздушная тревога дроны Шахед БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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