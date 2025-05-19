Какие области Украины вечером 19 мая 2025 года оказались под угрозой применения ударных БпЛА

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Вечером в понедельник, 19 мая, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения ударных БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

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Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Атака БпЛА вечером 19 мая

По состоянию на 23:28 БпЛА на северо-востоке Полтавщины двигались на юго-запад или юго-восток, беспилотники на границе Полтавщины и Харьковщины летели юго-западным курсом, дроны на юго-востоке Днепропетровщины направлялись на северо-восток, "Шахеды" на востоке Запорожской области — на север, а БпЛА на юго-западе Харьковщины — на юг или юго-восток.

В 23:30 военные предупредили, что на Сумщине в направлении Конотопа с северо-востока и на севере Черниговщины есть разведывательные БпЛА, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Граждан предупредили, что военные будут работать над сбиванием разведчиков.

В 23:40 стало известно, что ударные БпЛА летят на Павлоград Днепропетровской области.

Где объявили воздушную тревогу поздно вечером 19 мая

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:56 19 мая

По состоянию на 23:56 воздушная тревога продолжается в пяти регионах и части Днепропетровской области. Красные на карте воздушных тревог Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Запорожская области, а также Никопольский, Павлоградский, Синельниковский и Новомосковский районы Днепропетровщины.

Напомним, в течение суток россияне нанесли 135 ударов по Сумской области. Получили повреждения объекты газо- и электроснабжения.

Также мы сообщали, что РФ атаковала авиационными бомбами и ударными дронами три населенных пункта Харьковщины. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.