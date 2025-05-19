Які області України ввечері 19 травня 2025 року опинилися під загрозою застосування ударних БпЛА

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Увечері в понеділок, 19 травня, в декількох областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування ударних БпЛА.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

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Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Атака БпЛА ввечері 19 травня

Станом на 23:28 БпЛА на північному сході Полтавщини рухалися на південний захід або південний схід, безпілотники на межі Полтавщини та Харківщини летіли південно-західним курсом, дрони на південному сході Дніпропетровщини прямували на північний схід, "Шахеди" на сході Запорізької області — на північ, а БпЛА на південному заході Харківщини — на південь або південний схід.

О 23:30 військові попередили, що на Сумщині в напрямку Конотопа з північного сходу та на півночі Чернігівщини є розвідувальні БпЛА, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Громадян попередили, що військові працюватимуть над збиттям розвідників.

О 23:40 стало відомо, що ударні БпЛА летять на Павлоград Дніпропетровської області.

Де оголосили повітряну тривогу пізно ввечері 19 травня

Карта повітряних тривог станом на 23:56 19 травня

Станом на 23:56 повітряна тривога триває в п'ятьох регіонах і частині Дніпропетровської області. Червоні на карті повітряних тривог Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька, Запорізька області, а також Нікопольський, Павлоградський, Синельниковський і Новомосковський райони Дніпропетровщини.

Нагадаємо, упродовж доби росіяни завдали 135 ударів по Сумській області. Зазнали пошкоджень об'єкти газо- та електропостачання.

Також ми повідомляли, що РФ атакувала авіаційними бомбами та ударними дронами три населених пункти Харківщини. Є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі.