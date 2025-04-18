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На Запорожье слышны мощные взрывы — что известно

18 апреля 2025 22:29
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Запорожье вечером 18 апреля — какая угроза
Пожар в результате взрыва. Фото иллюстративное: соцсети
Аркадий Пастула - Редактор

В Запорожской области вечером, 18 апреля, прогремели мощные взрывы. Сейчас там работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — отметил Федоров.

Он сообщил об угрозе ударных беспилотников.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении российских беспилотников через Запорожскую область курсом на Днепропетровщину. 

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог ввечері 18 квітня
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вечером оккупанты совершили комбинированную атаку на Одесскую область. Враг запускал крылатые ракеты и баллистику.

Кроме того, захватчики ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области. Сейчас некоторые потребители остались без света.

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