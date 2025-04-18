Вибухи на Запоріжжі ввечері 18 квітня — яка загроза

Пожежа внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: соцмережі

У Запорізькій області ввечері, 18 квітня, пролунали потужні вибухи. Наразі там працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — зазначив Федоров.

Він повідомив про загрозу ударних безпілотників.

Допис Федорова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух російських безпілотників повз Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері окупанти здійснили комбіновану атаку на Одеську область. Ворог запускав крилаті ракети та балістику.

Крім того, загарбники вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Наразі деякі споживачі залишилися без світла.