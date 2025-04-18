Вибухи на Запоріжжі ввечері 18 квітня — яка загроза

На Запоріжжі чутно потужні вибухи — що відомо
У Запорізькій області ввечері, 18 квітня, пролунали потужні вибухи. Наразі там працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Вибухи у Запорізькій області
"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — зазначив Федоров.
Він повідомив про загрозу ударних безпілотників.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух російських безпілотників повз Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, ввечері окупанти здійснили комбіновану атаку на Одеську область. Ворог запускав крилаті ракети та балістику.
Крім того, загарбники вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Наразі деякі споживачі залишилися без світла.
Читайте Новини.LIVE!