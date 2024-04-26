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На Закарпатье мужчина письменно отказался от мобилизации

26 апреля 2024 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На Закарпатье мужчина письменно отказался от мобилизации
Военнообязанный украинец подписывает документы в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Закарпатской области мужчине вручили повестку, однако он написал заявление на отказ от мобилизации. Поэтому закарпатца привлекли к ответственности.

Об этом сообщает ТСН в четверг, 25 апреля, опираясь на приговор Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

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Согласно делу, в декабре 2023 года ВВК признала мужчину годным к службе, после чего на следующий день ему хотели вручить повестку на отправку в воинскую часть. Однако закарпатец написал заявление об отказе от мобилизации.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. По его словам, он "письменно отказался от прохождения военной службы по личным обстоятельствам, в частности, наличие на иждивении матери".

Мужчину признали виновным в нарушении статьи 336 УКУ, в которой говорится об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, и приговорили к трем годам заключения. Однако приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Как наказали мужчину в Закарпатье, который письменно отказался от мобилизации
Скриншот приговора Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области

Напомним, что суд недавно признал мужчину виновным в избежании призыва на военную службу. Он проигнорировал боевую повестку, аргументируя это тем, что документ был адресован не ему из-за ошибки в фамилии и адресе.

Также мы писали, что суд признал виновным украинского военного, отказавшегося форсировать реку Днепр по приказу командира. Известно, какое наказание назначено осужденному.

суд
закон
мобилизация
повестки
документы
война в Украине
війна

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