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Контуженого військового засудили на п'ять років за відмову форсувати Дніпро

23 квітня 2024 02:55
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Конуженому військовому з Івано-Франківщини призначили 5 років ув'язнення за відмому виконувати наказ командира
Будівля Снігурівського райсуду Миколаївської обл. Фото ілюстративне: sn.mk.court.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Суд визнав винним українського військового, який відмовивися форсувати річку Дніпро за наказом командира. Засудженому призначене покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. 

Відповідний вирок опубліковий на сайті Снігурівського райсуду Миколаївської області

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У справі зазначається, що засуджений родом з Івано-Франківської області, його мобілізували до однієї з бригад морської піхоти. Упродовж 2023 року його бригада воювала на Донеччині, а восени того ж року опинилися на території Миколаївської та Херсонської областей у складі угрупування "Південь".

"П'ятого листопада 2023 року під час шикування особовий склад отримав бойовий наказ вести наступальні дії в напрямку Кринки (село на Херсонщині) та за домогою засобів вогневого ураження знищити противника та оволодіти рубежем вздовж польової дороги. Основні зусилля зосередити на: скритному перегрупуванні, висуванні підрозділів і зайнятті вихідних районів та рубежів для форсування водної перешкоди та ведення наступальних дій", — йдеться у кримінальній справі.

Засуджений відмовився виконувати цей наказ. У суді чоловік провину не визнав: пояснив, що не міг виконати наказ командира через погане самопочуття та морально-психологічний стан. Він розповів, що раніше, під час бойових дій, дістав контузію, просив командира відправити його на ВЛК. Однак медики ВЛК не звернули уваги на його скарги й визнали придатним для військової служби. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, кого із засуджених в Україні можуть мобілізувати.

Також ми писали, що 17 квітня Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України разом зі слідчими обласної поліції виявили дві схеми, за допомогою яких військовозобов'язані уникали мобілізації та тікали за кордон. 

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