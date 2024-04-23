Конуженному военному из Ивано-Франковской области назначили 5 лет заключения за отказ выполнять приказ командира

Здание Снигиревского райсуда Николаевской обл. Фото иллюстративный: sn.mk.court.gov.ua

Суд признал виновным украинского военного, отказавшегося форсировать реку Днепр по приказу командира. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Соответствующий приговор опубликован на сайте Снигиревского райсуда Николаевской области.

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По делу отмечается, что осужденный родом из Ивано-Франковской области, его мобилизовали в одну из бригад морской пехоты. В течение 2023 года его бригада воевала в Донецкой области, а осенью того же года — была переброшена на юг Украины.

"Пятого ноября 2023 года во время построения личный состав получил боевой приказ вести наступательные действия в направлении Крынки (село на Херсонщине) и с помощью средств огневого поражения уничтожить противника и овладеть рубежом вдоль полевой дороги. Основные усилия сосредоточить на: скрытой перегруппировке подразделений и занятии исходных районов и рубежей для форсирования водного препятствия и ведения наступательных действий", — говорится в уголовном деле.

Осужденный отказался выполнять этот приказ. В суде мужчина вину не признал: объяснил, что не мог выполнить приказ командира из-за плохого самочувствия и морально-психологического состояния. Он рассказал, что раньше, во время боевых действий, получил контузию и просил командира отправить его на ВЛК. Однако медики ВЛК не обратили внимания на его жалобы и сочли годным для военной службы.

Напомним, ранее мы сообщали, кого из осужденных в Украине могут мобилизовать.

Также мы писали, что 17 апреля Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины вместе со следователями областной полиции обнаружили две схемы, с помощью которых военнообязанные избегали мобилизации и выезжали за границу.