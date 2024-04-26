На Закарпатті чоловік письмово відмовився від мобілізації

Військовозобов'язаний українець підписує документи в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

У Закарпатській області чоловіку вручили повістку, однак він написав заяву на відмову від мобілізації. Через це закарпатця притягли до відповідальності.

Про це повідомляє ТСН у четвер, 25 квітня, спираючись на вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

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Згідно зі справою, у грудні 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до служби, опісля чого наступного дня йому хотіли вручити повістку на відправку до військової частини. Однак закарпатець написав заяву на відмову від мобілізації.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. За його словами, він "письмово відмовився від проходження військової служби через особисті обставини, зокрема наявність на утриманні матері".

Чоловіка визнали винним у порушенні статті 336 ККУ, в якій йдеться про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, і засудили до трьох років ув'язнення. Однак вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Скриншот вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області

Нагадаємо, що суд нещодавно визнав чоловіка винним в уникненні призову на військову службу. Він проігнорував бойову повістку, аргументуючи це тим, що документ був адресований не йому через помилку в прізвищі та адресі.

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