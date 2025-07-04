Блэкаут на ЗАЭС 4 июля — на станции восстановили линию питания

На ЗАЭС восстановили линию питания после блэкаута
Украинские специалисты восстановили линию питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Сейчас АЭС снова получает электроэнергию из энергосети Украины.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Telegram.
Блэкаут на Запорожской АЭС 4 июля
Галущенко рассказал, что энергетики оперативно восстановили работу одной из линий электропередачи, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за обстрелов России.
"Благодаря героическим усилиям украинских специалистов, в 21:11 воздушная линия снова подключена к ЗАЭС. Станция снова получает электроэнергию из энергосети Украины", — говорится в сообщении.
В то же время министр добавил, что ситуация на временно оккупированной станции сложная. Запорожская АЭС остается только на одном источнике питания.
Напомним, 4 июля российская армия ударила по линии электропередач, соединяющей ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Удар оккупантов вызвал блэкаут.
В то же время МАГАТЭ и еще 49 стран требуют вывода российских войск с ЗАЭС. Нынешняя ситуация не позволяет осуществить безопасный перезапуск ни одного из реакторов.
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