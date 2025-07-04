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Главная Армия На ЗАЭС восстановили линию питания после блэкаута

На ЗАЭС восстановили линию питания после блэкаута

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 23:27
Блэкаут на ЗАЭС 4 июля — на станции восстановили линию питания
Оккупант на Запорожской АЭС. Фото: АР

Украинские специалисты восстановили линию питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Сейчас АЭС снова получает электроэнергию из энергосети Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Telegram.

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Блэкаут на Запорожской АЭС 4 июля

Галущенко рассказал, что энергетики оперативно восстановили работу одной из линий электропередачи, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за обстрелов России.

"Благодаря героическим усилиям украинских специалистов, в 21:11 воздушная линия снова подключена к ЗАЭС. Станция снова получает электроэнергию из энергосети Украины", — говорится в сообщении.

В то же время министр добавил, что ситуация на временно оккупированной станции сложная. Запорожская АЭС остается только на одном источнике питания.

Напомним, 4 июля российская армия ударила по линии электропередач, соединяющей ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Удар оккупантов вызвал блэкаут.

В то же время МАГАТЭ и еще 49 стран требуют вывода российских войск с ЗАЭС. Нынешняя ситуация не позволяет осуществить безопасный перезапуск ни одного из реакторов.

Минэнерго Запорожье обстрелы ЗАЭС война в Украине блэкаут
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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