Блекаут на ЗАЕС 4 липня — на станції відновили лінію живлення

На ЗАЕС відновили лінію живлення після блекауту — яка ситуація
Українські фахівці відновили лінію живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Зараз АЕС знову отримує електроенергію з енергомережі України.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Telegram.
Блекаут на Запорізькій АЕС 4 липня
Галущенко розповів, що енергетики оперативно відновили роботу однієї з ліній електропередачі, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України, яка була пошкоджена через обстріли Росії.
"Завдяки героїчним зусиллям українських фахівців, о 21:11 повітряну лінію знову підʼєднано до ЗАЕС. Станція знову отримує електроенергію з енергомережі України", — йдеться у повідомленні.
Водночас міністр додав, що ситуація на тимчасово окупованій станції складна. Запорізька АЕС залишається лише на одному джерелі живлення.
Нагадаємо, 4 липня російська армія вдарила по лінії електропередач, що з'єднує ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України. Удар окупантів спричинив блекаут.
Водночас МАГАТЕ та ще 49 країн вимагають виведення російських військ із ЗАЕС. Теперішня ситуація не дозволяє здійснити безпечний перезапуск жодного з реакторів.
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