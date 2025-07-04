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Головна Армія На ЗАЕС відновили лінію живлення після блекауту — яка ситуація

На ЗАЕС відновили лінію живлення після блекауту — яка ситуація

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 23:27
Блекаут на ЗАЕС 4 липня — на станції відновили лінію живлення
Окупант на Запорізькій АЕС. Фото: АР

Українські фахівці відновили лінію живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Зараз АЕС знову отримує електроенергію з енергомережі України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Telegram. 

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Блекаут на Запорізькій АЕС 4 липня

Галущенко розповів, що енергетики оперативно відновили роботу однієї з ліній електропередачі, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України, яка була пошкоджена через обстріли Росії.

"Завдяки героїчним зусиллям українських фахівців, о 21:11 повітряну лінію знову підʼєднано до ЗАЕС. Станція знову отримує електроенергію з енергомережі України", — йдеться у повідомленні.

Водночас міністр додав, що ситуація на тимчасово окупованій станції складна. Запорізька АЕС залишається лише на одному джерелі живлення.

Нагадаємо, 4 липня російська армія вдарила по лінії електропередач, що з'єднує ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України. Удар окупантів спричинив блекаут.

Водночас МАГАТЕ та ще 49 країн вимагають виведення російських військ із ЗАЕС. Теперішня ситуація не дозволяє здійснити безпечний перезапуск жодного з реакторів.

Міненерго Запоріжжя обстріли ЗАЕС війна в Україні блекаут
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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