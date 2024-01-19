На Волыни мужчина уклонился от мобилизации, потому что ухаживал за больной мамой

Мужчина держит в руках повестку. Фото: УНИАН

В Волынской области мужчина уклонился от военной службы в ВСУ, объясняя свои действия уходом за больной матерью. Также он выразил вероятность того, что мобилизуется весной.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на приговор Киверцовского районного суда Волынской области.

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Отмечается, что осенью 2023 года волынянин прошел ВВК, согласно заключению которой пригоден к призыву. Он получил боевую повестку, однако в ТЦК для отправки на военную службу не прибыл.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он объяснил, что не пришел в ТЦК, потому что ухаживает за больной матерью. Также Волынянин отметил, что возможно, мобилизуется весной.

"Суд обращает внимание, что обвиняемый хотя и выразил намерение о повторном получении повестки, однако от 19.12.2023 г. (судебное заседание) до состоявшегося 10.01.2024 г. судебного заседания такое намерение не воплотил в реальность, мотивируя нехваткой времени для появления в РТЦК", — отмечается в деле.

Мужчину признали виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Скриншот приговора Киверцовского районного суда Волынской области

Заметим, что в статье 336 УК Украины отмечено:

"Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период — наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет".

Напомним, что в Черниговской области осудили мужчину, являющегося участником боевых действий, за уклонение от мобилизации. Он хотел трудоустроиться в местную компанию, пошел в ТЦК, где получил повестку.