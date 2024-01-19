На Волині чоловік ухилився від мобілізації, бо доглядав за хворою мамою

Чоловік тримає в руках повістку. Фото: УНІАН

У Волинській області чоловік ухилився від військової служби в ЗСУ, пояснюючи свої дії доглядом за хворою матір'ю. Також він висловив ймовірність того, що мобілізується весною.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на вирок Ківерцівського районного суду Волинської області.

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Зазначається, що восени 2023 року волинянин пройшов ВЛК, згідно з висновком якої придатний до призову. Він отримав бойову повістку, однак до ТЦК для відправлення на військову службу не прибув.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що не прийшов до ТЦК, бо доглядає за хворою матір'ю. Також волинянин зауважив, що можливо, мобілізується навесні.

"Суд звертає увагу, що обвинувачений хоча й висловив намір щодо повторного отримання повістки, однак від 19.12.2023 р. (судове засідання) до судового засідання, яке відбулося 10.01.2024 р., такий намір не втілив у реальність, мотивуючи браком часу для з`явлення до РТЦК", — зазначається в справі.

Чоловіка визнали винним за порушення статті 336 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Скриншот вироку Ківерцівського районного суду Волинської області

Зауважимо, що в статті 336 КК України зазначено:

"Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період – карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".

Нагадаємо, що у Чернігівській області засудили чоловіка, який є учасником бойових дій, за ухилення від мобілізації. Він хотів працевлаштуватися до місцевої компанії, пішов до ТЦК, де отримав повістку.