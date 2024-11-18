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На Виннитчине остановлена работа Ладыжинской ТЭС

18 ноября 2024 18:41
Евгения Брюховецкая - редактор
Ладыжинская ТЭС остановила свою работу из-за вчерашнего обстрела
Ладыжинская ТЭС. Иллюстративное фото: Википедия
Евгения Брюховецкая - редактор

В Винницкой области продолжается ликвидация последствий вчерашних российских обстрелов по энергосистеме. Работа Ладыжинской теплоэлектростанции остановлена, потребителей запитали по резервной схеме.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкой ОВА в Telegram в понедельник, 18 ноября.

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"Специалисты Укрэнерго активно работают в направлении ликвидации последствий. Работа Ладыжинской ТЭС остановлена, проводится демонтаж завалов и поврежденного оборудования", — говорится в сообщении.

По словам заместителя главы ОВА Александра Пищика, полное обесточивание станции привело к отсутствию электроснабжения в 430 населенных пунктах. Поэтому энергетики по резервной схеме заживили обесточенные населенные пункты, в которых проживает около 222 тысяч человек.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, энергетики работают круглосуточно, чтобы починить поврежденное оборудование. Сейчас удалось вернуть свет и воду в четырех областях — Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской.

Также мы писали, что во время вчерашней массированной атаки России на Одещину наибольшее количество воздушных целей было направлено на энергообъекты.

обстрелы Винницкая область ТЭС энергосистема война в Украине

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