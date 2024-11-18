Ладыжинская ТЭС остановила свою работу из-за вчерашнего обстрела

На Виннитчине остановлена работа Ладыжинской ТЭС
В Винницкой области продолжается ликвидация последствий вчерашних российских обстрелов по энергосистеме. Работа Ладыжинской теплоэлектростанции остановлена, потребителей запитали по резервной схеме.
Об этом сообщила пресс-служба Винницкой ОВА в Telegram в понедельник, 18 ноября.
Работа ТЭС в Винницкой области
"Специалисты Укрэнерго активно работают в направлении ликвидации последствий. Работа Ладыжинской ТЭС остановлена, проводится демонтаж завалов и поврежденного оборудования", — говорится в сообщении.
По словам заместителя главы ОВА Александра Пищика, полное обесточивание станции привело к отсутствию электроснабжения в 430 населенных пунктах. Поэтому энергетики по резервной схеме заживили обесточенные населенные пункты, в которых проживает около 222 тысяч человек.
Напомним, энергетики работают круглосуточно, чтобы починить поврежденное оборудование. Сейчас удалось вернуть свет и воду в четырех областях — Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской.
Также мы писали, что во время вчерашней массированной атаки России на Одещину наибольшее количество воздушных целей было направлено на энергообъекты.
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