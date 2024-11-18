Ладижинська ТЕС зупинила свою роботу через вчорашній обстріл

Ладижинська ТЕС. Ілюстративне фото: Вікіпедія

У Вінницькій області триває ліквідація наслідків вчорашнього російського обстрілу по енергосистемі. Наразі робота Ладижинської теплоелектростанції зупинена, споживачів заживили за резервною схемою.

Про це повідомила пресслужба Вінницької ОВА у Telegram у понеділок, 18 листопада.

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"Фахівці Укренерго активно працюють в напрямку ліквідації наслідків. Робота Ладижинської ТЕС зупинена, проводиться демонтаж завалів та обладнання яке пошкоджене", — йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови ОВА Олександра Піщика, повне знеструмлення станції призвело до відсутності електропостачання у 430 населених пунктах. Тому енергетики по резервній схемі заживили знеструмлені населені пункти, в яких проживає близько 222 тисяч жителів.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, енергетики працюють цілодобово, аби полагодити пошкоджене обладнання. Наразі вдалося повернути світло та воду в чотирьох областях — Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській.

Також ми писали, що під час вчорашньої масованої атаки Росії на Одещину найбільша кількість повітряних цілей була спрямована на енергооб'єкти.